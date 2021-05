Segunda ola de coronavirus: desde el sábado, se restringe aún más la circulación y suspenden actividades en San Pedro

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este jueves por la noche en cadena nacional que entre el sábado 22 y domingo 30 de mayo regirán más restricciones para las zonas del país que están en “alto riesgo y alarma epidemiológica” por la segunda ola de coronavirus y las medidas abarcan a San Pedro debido a que se encuentra en la Fase 2 del esquema de Provincia de Buenos Aires.

Lo más relevante es que cada personas sólo podrá circular “en cercanías del domicilio” suyo y entre las 6.00 y las 18.00. Están exceptuados aquellos que cuentan con autorización para movilizarse. Además, suspenden “actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas” presenciales.

Medidas anunciadas por el Gobierno nacional para entre el sábado 22 y domingo 30 de mayo

-Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

-Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

-Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6.00 y las 18.00; o por razones especialmente autorizadas.

Las restricciones, que el Gobierno de Cecilio Salazar debe acatar, se extenderán por nueve días de los cuáles sólo tres serán hábiles, entre el miércoles 26 y viernes 28 de mayo, porque el 24 se restituyó el feriado puente por el Día de la Patria.

A partir del lunes 31 de mayo volverán a regir las medidas vigentes en la actualidad las cuáles en San Pedro se impusieron esta semana desde que retrocedió a Fase 2 del esquema provincial por el índice de positividad de casos de Covid-19, la velocidad de propagación del virus y la saturación del sistema sanitario sin camas de terapia intensiva.

Hasta el viernes, rigen las mismas restricciones

La restricción más relevante que rige en Fase 2 es la horaria: todos los comercios deben cerrar entre las 19.00 y las 6.00 y a partir de las 20.00 no se puede circular.

Los bares y restaurantes sólo deben abrir en sus espacios al aire libre, puesto que en esta etapa la normativa establece que no pueden mantener abiertos sus salones porque no hay porcentaje de aforo permitido. El servicio de reparto domiciliario está permitido hasta las 23.00.

Supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas son comercios habilitados para abrir al público, al igual que servicios de lavandería, corralones de materiales, tiendas, zapaterías y jugueterías.

El turismo sigue permitido en Fase 2

Al igual que en Fase 3, los gimnasios y natatorios en espacios cerrados no pueden abrir y tiene que funcionar al aire libre. Además, no puede haber deportes en lugares cerrados, competencias regionales y provinciales y la práctica de disciplinas grupales sólo se permiten al aire libre con no más de diez personas y sin contacto. Si están avalados los deportes individuales.

La celebración de eventos religiosos está permitida al aire libre con hasta 20 personas pero no puede haber actividad en espacios cerrados. Los eventos culturales, sociales y recreativos sólo pueden desarrollarse en espacios públicos al aire libre y con una concurrencia máxima de 10 personas. Los talleres culturales no están permitidos. Tampoco la actividad teatral y musical con o sin público, al igual que museos y bibliotecas.

Las clases presenciales y las actividades no escolares en todos los niveles que impliquen presencialidad están suspendidas

Por último, como en Fase 3 no puede haber reuniones sociales y familiares ni cines, tampoco mercados y ferias de artesanías o alimentos, ni discotecas, salones de fiesta y establecimientos afines, así como tampoco los viajes de egresados, de jubilados, de estudio, de contingentes turísticos o deportivos.