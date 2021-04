Segunda ola de coronavirus: Carlos Gutiérrez y la situación en Santa Lucía, donde hay alrededor de 30 casos activos

El flamante director del Hospital de Santa Lucía, Carlos Gutiérrez, está preocupado por la cantidad de casos activos de coronavirus que hay en la localidad en el marco de la segunda ola.

Hasta el martes, eran 12 los confirmados por hisopado y el número se estiró a 20 este miércoles porque de 10 muestras 8 confirmaron más contagios. A su vez, hay un infectado que trabaja en Toyota y fue testeado en la fábrica y otras tres personas que se desempeñan en otros lugares y regresaron contagiados. A ellos hay que añadirle los casos positivos por nexo epidemiológico por lo que son alrededor de 30, en una población de casi 3 mil habitantes, los pacientes que están transcurriendo la enfermedad.

“Santa Lucía está en una situación complicada respecto al COVID-19. Para mi gusto, ya estoy en semáforo rojo, me alarma. Me preocupa mucho que la comunidad no tome conciencia de que la situación es complicada. Me parece demasiado para Santa Lucía, tendríamos que poder controlarlo porque es un lugar amplio donde la mayoría de la gente vive en casas, no hay transporte público y no hay hacinamiento”, admitió el doctor en diálogo con Lilí Berardi en #RadioCuarentena.

Además, señaló que están “teniendo consultas constantemente” y que se dieron “situaciones” que colaboraron a la propagación del COVID-19: “Hubo eventos sociales como una fiesta con 500 personas y un cumpleaños de 15 que son las cosas problemáticas, no las clases en las escuelas. Fuimos a verificar que se cumpliera el protocolo, pero tampoco se puede estar todo el tiempo en el lugar. Hay cosas que hay se deben plantear que no se pueden hacer más”.

Gutiérrez detalló que la mayoría de los contagiados “son bastante jóvenes” y que “hay algunas personas mayores” pero, en “ese sentido”, la situación no es “preocupante”. A su vez, analizó que “la solución no es cerrar el pueblo” porque ese “no es el camino”.

La localidad es una de las que cuenta con un Hospital propio en el que el profesional de la salud aseguró que están “testeando a todos los que nos consultan por síntomas” de coronavirus. “Organizamos un lugar específico para esto, habilitamos uno de los pabellones del Hospital por si hay que internar pacientes y estamos buscando los insumos necesarios porque nos podemos quedar sin camas, las condiciones no son las ideales”, agregó.

El objetivo es poder asistir a los santalucenses en el nosocomio, sobre todo en caso de que el sistema sanitario se sature. Sin embargo, Gutiérrez dejó en claro que en caso de que puedan derivar pacientes, lo van a hacer. “Pero por ahí nos dicen que no hay camas y los tenemos que asistir acá. Acá tenemos pabellones que no están divididos y hay que dividirlos. No tenemos un baño por habitación sino por pabellón. No tenemos las condiciones ideales. Si un paciente que requiere oxigeno y no me lo pueden recibir en ningún lado, quiero estar preparado para poder atenderlo acá. Esto es una emergencia y una situación excepcional”, añadió.

Por último, explicó que si bien el pabellón es “grande” y caben alrededor de 30 camas, para las que hay “un baño”, por los criterios que requiere el contexto actual, entre ellos “mantener distancia”, hay espacio para “entre 6 y 8 camas”. “Es para pacientes a los que le doy oxigeno, porque tenemos tubos de oxígeno. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero acá no puedo plantearme tener un paciente en respirador”, cerró.