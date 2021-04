Según La Nación, en los últimos 20 años Leonardo Corti es el arquero con mayor porcentaje de partidos como suplente

El domingo La Nación sorprendió en su edición impresa con un informe en el que el periodista Sebastián Prats destacó la figura de los arqueros suplentes partiendo de varios que están en actividad y a lo largo de sus respectivas carreras deportivas fueron más veces al banco de las que jugaron un partido desde el arranque.

Entre ellos, sobresalió la figura de Leonardo Corti quien, según estadística de ese medio de comunicación desde el 26 de abril de 2002 al 4 de abril de 2021, es el de mayor porcentaje de cotejos como sustituto. En número, fue relevo en 270 oportunidades de las cuáles ingresó en apenas 3. En otras 25 ocasiones fue titular.

Aunque Damián Albil lo supera en partidos como suplente con 382, en su trayectoria el sampedrino de 40 años fue suplente en el 93,67 % de encuentros en los que firmó planilla. El ex-Estudiantes e Independiente, entre otros, ya retirado; fue titular 143 veces por lo que su media de duelos en el banco es muy inferior (72,67 %).

“Uno quiere jugar siempre, pero a medida que van pasando los años por ahí las prioridades cambian, te hacés más grande y no tenés ese capricho de poner mala cara si no te toca jugar. Priorizás que el equipo ande bien, que se peleen cosas. En mi caso, todos los años que he estado acá siempre me preparé para atajar. Me decía bueno, no atajo, ¿Qué hago?, ¿me fastidio o me preparo y si me toca en algún momento lo aprovecho? Esa fue mi cabeza y me ayudó mucho a disfrutar los entrenamientos”, dijo “Tomate” a La Nación.

En San Martín de San Juan, donde está actualmente y compite en la Primera Nacional, Corti acumula 21 encuentros disputados y 288 entre los relevos. Además, en una temporada el máximo de cotejos que disputó fueron 6. En el Santo, donde acumula 12 años ininterrumpidos, cuando todavía estaba Luciano Pocrnjic (dejó el equipo 2015) llegó a ser el tercero en cuestión en la posición más ingrata del fútbol.

Previo al arranque de la temporada actual, el guardametas formado en Los Andes quedó como principal por la salida de Luis Ardente. Sin embargo, el entrenador, Paulo Ferrari, le confió la titularidad al joven Juan Pablo Cozzani y hasta el momento no sumó minutos.

Corti debutó en 2001 en Almagro, club con el que en 2004 subió a primera división. Después pasó por 9 de Julio y Ben Hur de Rafaela; Luján de Cuyo y recaló en el Santo donde logró otros tres ascensos a la elite de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Allí, lleva una docena de temporadas y casi le arrebató a Lionel Messi la marca de ser el argentino con más temporadas consecutivas en un mismo club. Sin embargo, el astro se quedó en el Blaugrana y todo indica que, en definitiva, nunca se irá.