Según el gobierno, en el primer semestre se usaron 64 mil pesos del presupuesto de la Dirección de Deportes

La Secretaría de Economía de la Municipalidad dio a conocer el balance del primer semestre de 2019 en el que detalló que de los 6.531.329,20 pesos que tiene de presupuesto la Dirección de Deportes que conduce Ramiro Sánchez Negrete sólo se afectaron 64.374,53, es decir, el 0.9%.

El monto corresponde al ítem "fomento del deporte" del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Humano que lidera Karina Chiarella que es de la que depende la cartera deportiva la cual no cuenta con caja propia. "El presupuesto lo maneja Karina (Chiarella) que me dijo que tengo total libertad de hacer compras, obviamente está en conocimiento todo lo que compre o quiera comprar para darme el ok", explicó Sánchez Negrete en el marco de una extensa y jugosa entrevista que brindó a La Opinión y se publicará la próxima semana.

Además, el joven de 24 años detalló que cuenta con "alrededor de 6 millones" a los que hay que sumarle la disponibilidad del Fondo Municipal de Promoción del Deporte del cual integra la Comisión Evaluadora y, como cabeza del deporte, tiene preponderancia en las decisiones.

Sobre cómo ejecuta el presupuesto, explicó: "En obras grandes donde tiene que participar otra secretaría se trabaja en conjunto y se tocan distintas puertas y se hace. Pero en números accesibles toma conocimiento Karina (Chiarella) y se compra. Estamos acomodando de a poco la luminaria del estadio y lo sacamos del presupuesto como para arreglar los vestuarios del gimnasio. Todo lo que son arreglos chicos y medianos se hace con plata de la dirección".

Muchos de los proyectos que lleva adelante la Dirección de Deportes son con partidas presupuestarias ajenas como los Juegos Bonaerenses (Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires) y Animate Vos Vales (Fondo Educativo). También, el Fondo deportivo es una rueda de auxilio que en el presente calendario está siendo más recurrido.

Por último, Ramiro Sánchez Negrete se refirió a, en caso de continuar en el cargo tras las elecciones de octubre en caso de que se imponga Cecilio Salazar, cómo tiene proyectado trabajar con los números: "Si seguimos el próximo año la idea es tener, aunque se va a tener que hacer un mismo camino, un presupuesto propio, saber en qué lo voy a gastar, que quiero hacer de acá a cuatro años o por año. Tener los números claros para saber en qué obras los puedo gastar y sumarlos a los programas fijos que hay". Y cerró: "Vengo siendo muy ordenado en los números".