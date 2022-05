Secuestro de caballos: vecinos de La Tosquera llevaron documentación a la Policía Rural y aguardan la restitución

Vecinos de La Tosquera a quienes les secuestraron caballos durante el megaoperativo de “sanidad” del Ministerio de Seguridad estuvieron el jueves pasado en la sede del Comando de Prevención Rural para llevar la documentación que acredita la propiedad con el objetivo de recuperar sus animales.

La semana anterior habían tramitado en el Juzgado de Paz una certificación con testigos, puesto que la mayoría no tiene más que fotografías, boletos de compra venta, recibos sin valor oficial o certificados municipales de control de anemia y no cuentan con la correspondiente “libreta sanitaria equina”.

Fueron más de 20 los vecinos y vecinas del barrio Los Cazadores que fueron hasta la Patrulla Rural, acompañados por los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos que tienen tarea territorial en la zona y por la diputada provincial Lucía Krug.

“A mí me llevaron una yegua. No sé nada. Mi yegua nunca se hizo análisis de anemia. No sé si la voy a recuperar, ojalá que sí”, dijo Lucía Bedetti en Radio Cuarentena este jueves y recordó que el 10 de mayo se cumplirán tres meses desde aquella jornada en la que les llevaron los animales.

Entre las 13.00 y las 20.30, un efectivo de la Policía Rural se encargó de escanear toda la documentación presentada para elevarla al Ministerio de Asuntos Agrarios, bajo cuya custodia están los caballos secuestrados.

El comisario Rubén Tenorio les informó que esos archivos eran elevados a la cartera provincial que es la que, después de todo, determinará cuándo y cómo se procederá a la devolución de los animales. En ese marco, les informó que de los alrededor de 50 equinos secuestrados al menos cuatro dieron positivo para anemia, por lo que deben ser sacrificados.

El Gobierno local asumió, con el secretario de Desarrollo Económico Martín Baraybar y el de Seguridad Diego Solana, el compromiso de trabajar en conjunto para organizar un operativo de restitución, pero todavía se desconoce cuándo y cómo será.

Lo más importante es que se desconoce quién asumirá los costos que implique el traslado desde Florencio Varela, Pilar y otras locaciones donde fueron a parar los caballos secuestrados durante el megaoperativo que encabezó el segundo de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad, Guillermo Calviño.