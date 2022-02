Secuestro de caballos: cuestionan desde San Martín un operativo similar al de La Tosquera

Tras el meagoperativo “de sanidad” ordenado por el Ministerio de Seguridad en La Tosquera, un testimonio desde San Martín relató un procedimiento similar en el que, al igual que el ocurrido en San Pedro, los damnificados cuestionaron la tarea de quienes llevaron adelante el secuestro de, en ese caso, cientos de animales.

Desde San Martín, Tamara Castaño relató que tenía animales en un predio del CEAMSE lindero al Camino del Buen Ayre, donde llegó el procedimiento el año pasado. Al igual que en La Tosquera, fue un operativo con cientos de efectivos policiales y decenas de patrulleros desde diversas dependencias de la Policía Rural.

“Hicieron publicaciones por todos lados de que fue el megaoperativo de la república Argentina, que rescataron más de 400 animales, lo cual es mentira”, dijo Castaño, que aseguró que tenía caballos, vacas, ovejas y cerdos a los que criaba en ese predio con su familia, compuesta por ella, su marido y sus dos hijos pequeños.

La mujer aseguró que tenía “toda la documentación” al día de los animales. “Anemias, Senasa, vacunaciones, Renspa, me pedís cualquier cosa y lo tengo”, dijo y graficó: “ES como si te paran en la calle y te piden seguro, VTV, los papeles, todo, y tenés todo pero como no les guta tu cara se lo llevan”.

“Tengo que decirle algo a esa gente de La Tosquera: a esos caballos no los van a ver más. Ojala que sí, pero cómo va la cosa, no los van a ver más, porque es asi. A mí me los sacaron que yo tengo todo”, disparó.

Con dos abogados siguiendo su caso, lo único que sabe Castaño es que sus animales están bajo custodia de ONG que trabajan para la protección animal y que están “desparramados” en Cañuelas, Florencio Varela, Entre Ríos, entre otros lugares.

“Nosotros somos productores. Me llevaron más de 160 vacas, más de 100 caballos, me llevaron 53 chanchos, madres que estaban gordísimas, ovejas, perros Border colli y un caniche, 14 me llevaron en total”, enumeró y aseguró: “No se salvaron ni los huevos”.

Castaño cuestionó personalmente a la directora de Coordinación Rural: “Natalia Rama me robó hasta los huevos, así como te lo digo”, sostuvo y reveló que todo el operativo fue por un supuesto “maltrato animal” y porque “decían que el predio no está apto para cría”.

La productora destacó que el valor de los animales que le llevaron es altísimo y graficó: “Un padrillo yaguané que tengo, que es un caballo que no hay pelos de ese, está valuado en 2 millones de pesos”.

“Por ese caballo, el jueves a las 12 de la noche me estaba llamando el abogado, que estaba haciendo un escrito porque me lo querían capar. Ellos no me pueden tocar ningún animal, ni comerlos, ni venderlos, ni absolutamente nada, ellos los tienen que cuidar”, contó.

“Esto es una mafia, que después cuando las aguas se calman y que nadie más los reclama, ¿sabes a dónde van a parar? A Europa, al frigorífico. Todo esto es mortadela, todo esto después chau. Donde se calma que nadie mas los reclama, que nadie mas hace quilombo, chau. Esto se va”, señaló.