Secuestraron una moto que tenía numeración adulterada
La policía incautó el vehículo en Juan B. Justo al 1000. El conductor, un joven de 21 años, fue aprehendido y trasladado a Comisaría.
Personal policial secuestró una motocicleta 110 cc que tenía número de motor adulterado. Ocurrió en Juan B. Justo al 1000.
El hecho tuvo lugar durante un operativo en el que los efectivos interceptaron a un joven de 21 años que circulaba con la moto con numeración de motor suprimido.
Tras detenerlo, el vehículo fue secuestrado y alojado en depósito judicial. El sujeto, por su parte, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría local. Interviene la Fiscalía 11.
