Personal policial secuestró una motocicleta 110 cc que tenía número de motor adulterado. Ocurrió en Juan B. Justo al 1000.

Ads

El hecho tuvo lugar durante un operativo en el que los efectivos interceptaron a un joven de 21 años que circulaba con la moto con numeración de motor suprimido.

Tras detenerlo, el vehículo fue secuestrado y alojado en depósito judicial. El sujeto, por su parte, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría local. Interviene la Fiscalía 11.

Ads

Puede interesarte

Ads