Personal policial de la Comisaría, junto a efectivos de la UTOI de San Nicolás, secuestraron una motocicleta que tenía número de motor adulterado.

El procedimiento tuvo lugar este lunes por la tarde en la zona de la rotonda de Mansa, donde los efectivos interceptaron a un hombre de 31 años que circulaba en una Honda Wave 110.

Tras comprobar que el vehículo presentaba presentaba adulteración de motor, fue secuestrado y trasladado a depósito judicial.

Por su parte, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para la notificación de la causa penal en trámite, y posteriormente recuperó la libertad.

