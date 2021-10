Secuestran avión del narcotráfico en el Aeroclub, vinculado a una causa por “narcovuelos”

Personal de Gendarmería nacional secuestró en el aeroclub de San Pedro una aeronave vinculada a una magacausa federal que desbarató una banda de narcotraficantes que trasladaba cocaína por aire desde Paraguay hacia Uruguay con escalas en Argentina.

Publicidad

Pasadas las 17.00 de este jueves, entre 20 y 30 gendarmes se hicieron presentes en el aeródromo local y convocaron a las autoridades para llevar adelante el procedimiento, con una orden de incautación para ese avión Cessna aircraft COP210 con monomotor y matrícula argentina que había aterrizado allí entre el 10 y el 15 de septiembre.

Sergio Baquero, propietario del taller mecánico ubicado dentro del aeroclub y uno de los dos jefes de aeródromo en San Pedro, fue el responsable de acompañar el procedimiento y quedó como depositario judicial del avión, que sigue en la pista, en el mismo lugar donde aterrizó hace alrededor de 15 días sin que nadie sepa con precisión quién lo pilotaba o de quién era.

“No siempre se registran todos los datos. Entre los aeródromos dentro de la provincia de Buenos Aires, hay los que son públicos no controlados, lo que significa que pueden aterrizar y pedir su registro para un control de horas para la certificación del piloto pero hay mucha gente que aterrizó porque tenía ganas de ir al baño, aterrizó y se fue”, explicó Baquero.

La causa la lleva adelante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y permitió desbaratar una banda dedicada al narcotráfico trasnacional. El domingo, la policía uruguaya secuestró en la ciudad de Artigas 400 kilos de cocaína. Luego, en una estancia de Concordia, hallaron el avión Beechcraft B58 Baron matrícula CX-BRI que tenían detectado como parte de esos vuelos.

La otra aeronave que formaba parte de la investigación es la que secuestraron en San Pedro.

La Justicia Federal certificó que la banda narco cargaba droga en Paraguay y la descargaba en Uruguay. La logística se hacía en Argentina, por lo que el secuestro de los 400 kilos de cocaína en la banda oriental permitió profundizar la investigación y llegar a los dos aviones secuestrados, el del Concordia y el de San Pedro.

La tarea de Gendarmería en el Aeroclub San Pedro. Foto: Prensa Gendarmería Nacional.

El escuadrón antidrogas de Gendarmería llegó para incautar esa aeronave y además secuestró imágenes de las cámaras de seguridad del aeroclub en procura de determinar la o las personas que aterrizaron en el aeródromo local, cómo se fueron de allí, en qué se movilizaban y qué rumbo tomaron.

“Nunca había pasado una cosa así, uno escucha porque si bien la aviación tiene un montón de virtudes, también están los que la usan para el mal”, contó Sergio Baquero en Radio Cuarentena.

“Es una actividad que se desconoce, pero es como si vas en el auto de acá a Rosario y paraste en una estación de servicio, aterrizaste a estirar las piernas, ir al baño, es común y habitual, podés declararlo o no, porque (el vuelo) es no controlado”, explicó el jefe de aeródromo local.

“En la causa está que el piloto está prófugo de la Justicia. Nosotros no tenemos registro. A veces sucede que hay gente de mucho poder adquisitivo en San Pedro que tienen familiares fuera de San Pedro que vienen a visitarlos, dejan el avión ahí parado unas horas porque vinieron a almorzar”, explicó.

El avión está en el aeródromo. Foto: La Opinión.

Pueden venir funcionarios públicos, gerentes de empresas, socios de grandes empresas por negocios, vienen, aterrizan, hacen lo suyo, dejan el avión y se van, no necesariamente quedan registrados”, agregó.

Baquero señaló que sí hay registro cuando las aeronaves despegan de aeropuertos controlados, porque “deben reportar su destino en el plan de vuelo, así que tienen que certificar cuando aterrizan, porque están monitoreados”.

El procedimiento se extendió hasta alrededor de las 4.30 de la madrugada. Foto: Prensa Gendarmería nacional.

“La ruta tampoco debe declararse, si vas a hacer un vuelo controlado sí declarás la ruta, cuando vas por la aerovía, con plan de vuelo, ruta, nivel de vuelo, estima, autonomía, cantidad de pasajeros, color de aeronave, todas las especificaciones. Pero si vas a hacer un vuelo no controlado, vas por debajo de los niveles no controlados, no es necesario”, precisó.

El avión secuestrado no estaba dentro del hangar sino en la pista. Baquero reveló que es algo habitual, al igual que solicitar permiso para guardar la aeronave. “A veces viene una persona porque hay mal tiempo y pide un lugar para hangaraje y se guarda el avión, se ha hecho en muchas oportunidades, en la aviación hay mucha camaradería, uno lo hace de buena fe”, explicó.