Una denuncia por amenazas radicada en la Comisaría de la Mujer originó una causa penal que motivó un allanamiento en Liniers al 1600 en busca de armas de fuego.

Ads

Efectivos del Gabinete Criminológico de la Policía Comunal encabezaron el procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente.

En la vivienda allanada secuestraron un revólver calibre 22 y una escopeta .16, más una serie de cartuchos y balas de distinto calibre.

Ads

El imputado fue aprehendido y trasladado a la Comisaría, donde quedó alojado en una celda del sector de calabozos a disposición de la Justicia.

Puede interesarte

Ads