Sebastián Ramírez: "Siempre uno sueña con representar al país"

El sueño de todo futbolista nacido en Argentina es pisar en algún momento de sus carreras el predio Julio Grondona que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza porque significa que fue convocado a una selección. Quien atraviesa esa situación es Sebastián Ramírez, sampedrino de 18 años que milita en la reserva de Huracán y fue citado por Fernando Batista para entrenar entre el lunes y miércoles como preparación para una gira que el combinado U20 realizará entre el 18 y 24 de marzo por España.

"Vi que estaba la lista de la sub 20 y estaba yo, sabía que me estaban siguiendo pero cuando vi mi nombre en la lista la verdad que fue una sensación muy linda", le admitió en sus primeras palabras a La Opinión el chico que se inició en El Porvenir y pasó por River Plata antes de recaer en el Globo.

Además, reconoció que "no lo esperaba" y que en el "día a día no pensaba" si lo iban a "llevar a no" a pesar de que "siempre" deseó estar. Y agregó: "Siempre uno sueña con representar al país pero estoy tranquilo disfrutando el día a día".

Por último, sostuvo que "la noche antes del primer entrenamiento estaba bastante ansioso y un poco nervioso" pero que cuando llegó al predio se sintió "más tranquilo" y al momento de "entrenar" estuvo "con confianza". "Obviamente es algo muy lindo, en año de Mundial y Juegos Panamericanos siempre uno sueña con estar", cerró.