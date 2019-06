Se retiró Damián "Hormiga" Arce: "El fútbol me dejó muchos amigos"

La del domingo no fue una tarde más para Mitre porque no sólo celebró su 87° aniversario y enfrentó a su clásico rival, Paraná, por la última fecha del Apertura para Primera A "Centenario de La Esperanza" de la Liga Sampedrina (LDS) sino que también despidió a uno de sus jugadores más identificados con la camiseta de los últimos quince años: Damián "Hormiga" Arce.

En la previa a la derrota 1 a 0, el arquero de 34 años recibió una plaqueta y una camiseta histórica de parte de la Comisión Directiva con su presidente, Germán Codó, a la cabeza y el abrazo de todos sus compañeros. En los 90 minutos no tuvo demasiado trabajo porque el Albirrojo pateó muy poco a su arco. Su mejor intervención fue un disparo de Ignacio Trelles que mandó al tiro de esquina con un manotazo. Antes, no pudo hacer nada con el tremendo derechazo desde afuera del área de César Machena que significó la única diferencia en el cotejo porque la pelota ingresó en el ángulo derecho, quizás el lugar al que debieron apuntar durante muchos años delanteros para poder marcarle.

"Fue un golazo, una pena que no se haya podido terminar el campeonato ganando pero arrancamos tarde, hicimos un campeonato bastante flojo. Fuimos de menor a mayor y merecíamos un poquito más", recalcó Arce una vez concluido el duelo mientras compañeros y rivales le pedían fotos para el recuerdo.

Además, explicó que decidió dejar el fútbol cuando se le "complicó" y porque "hay pibes atrás" como Brian Chebeste a quien definió como "un fenómeno" y que, por él, el Rojo "tiene arquero para diez años". Sobre lo que se llevó del deporte más popular y sus sueños, admitió: "El fútbol me dejo muchos amigos, por suerte. Cumplí mucho más de lo que esperaba, sobre todo la vuelta que no sabía cómo iba a responder después de tanta inactividad. La verdad me sentí bien".

El "Hormiga" empezó a atajar a los 5 años en Sindicato Municipales en la Liga Deportiva Infantil (LDI) y se mudó a Paraná para jugar en "cancha grande" porque, según explicó, "Mitre no tenía inferiores tan chicas" y fue a Gustavo Fortunato, actual presidente, el que lo llevó.

Su debut en primera fue en 2002 con la camiseta del Albirrojo en un empate 1 a 1 frente a Banfield en la cancha que estaba sobre avenida 11 de Septiembre. Su carrera continuó en Puerto Nuevo de Campana donde jugó seis meses en la Primera D de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y regresó a la Liga Sampedrina (LDS) a Tablense. Posteriormente, atajó por primera vez en Mitre, Agricultores y La Esperanza donde se lesionó y dejó la actividad hasta que regresó en el verano de 2018 para reforzar al Rojo para el Torneo Regional Federal Amateur 2019 donde fue titular en los diez encuentros y uno de los puntos altos de su equipo.

Entre medio, Damián Arce disputó diferentes torneos Argentino y Federal con Paraná, Defensores Unidos, Atlético Baradero y Deportivo Nikkei, clubes que le confiaron su arco en certámenes importantes y siempre dejó una gran impresión. Por ello, fue reconocido por la institución en la que más jugó, con la que más identificado está y de la que es socio desde que nació