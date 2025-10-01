Tras un llamado al 911 por un presunto hecho de violencia de género en la vía pública, la policía acudió este martes por la mañana a la zona de avenida Sarmiento y Dr. Rojas.

En el lugar aprehendieron a un joven de 18 años que ante la presencia policial comenzó a resistirse arrojando golpe de puños y patadas contra los efectivos.

Momentos después, el sujeto fue reducido y trasladado a la Comisaría local, donde fue alojado en el sector de calabozos.

Su pareja, una joven de 20 años, decidió no denunciar los hechos de violencia de género. Interviene la Fiscalía en turno.

