¡Se recibió Clara Liljheström!
Clara Liljheström se recibió como profesora en Letras. Desde la Universidad Católica Argentina UCA escribieron: “Desde la facultad felicitamos a Clara Liljesthröm por su graduación como Profesora en Letras. A lo largo de su formación, realizó las residencias en el Colegio La Inmaculada Concepción, donde demostró un profundo compromiso con la enseñanza, así como una sensibilidad, profundidad y entrega que sin duda marcarán su futuro profesional como educadora”. ¡Felicidades!
