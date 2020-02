Se postergó el inicio de la Copa Alianza femenina porque clubes no cumplieron con la documentación

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sampedrina (LDS) previó el inicio de la Copa Alianza en cancha de siete jugadoras para hoy pero lo postergó porque la mayoría de los clubes que participarán no completaron la documentación.

Aunque en su Boletín Oficial la LDS hizo sólo referencia a la suspensión de la primera jornada y no dio detalles, La Opinión consultó al presidente, Hugo Cejas, quien explicó que "sólo cinco clubes" de los catorce que figuran en el fixture (algunos tienen dos planteles) enviaron "bien" y en tiempo y forma la lista de sus jugadoras para inscribirlas en el seguro. En ese contexto, también dejó en claro que se prefirió suspender el comienzo para el 6 de marzo y no comenzar sólo con los elencos que cumplieron lo establecido en el reglamento para evitar dar por perdido partidos a varios equipos.

En la Copa alianza femenina los conjuntos fueron divididos en dos zonas por ubicación geográfica en las que se enfrentarán todos contra todos a una ronda. El certamen, del que no se anunció el formato de juego, tendrá sus partidos entre semana y de noche. En el grupo A están Defensores Unidos, América, La Roca A y B; San Roque, La Esperanza, Banfield, Independencia y Central Córdoba.

En el B, en tanto, chocarán Portela A y B; Alsina A y B; Fundición, Rivadavia, Sportivo e Impacto, todos de Baradero.

Luego de un fructífero 2019 en el que se realizaron el Torneo Ludmila Manicler y la Copa San Pedro, la LDS debe mutar a campos de juego de once jugadoras, tal exige la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por ello, Paraná y Mitre no se inscribieron y apostarán de lleno al Torneo Preparación José Cejas que iniciará el 8 de marzo y en el que el partido femenino se mezclará con el masculino. Según señaló Cejas, la casa madre del deporte local apostó a realizar otro certamen en "cancha chica" para que "jueguen las jugadoras que no pueden" hacerlo en "cancha grande".

El año pasado en diferentes fechas de ambos campeonatos se registraron errores administrativos producto de la inexperiencia de quienes deben llevar adelante trámites burocráticos para que todo lo que sucede en la órbita de la LDS quede registrado como corresponde porque no se trata de certámenes "de potrero". Ejemplo de ello fue un encuentro en Pescadores que inició sin haberse confeccionado la planilla, una de la varias irregularidades que se debe mejorar para que el fútbol femenino siga creciendo.