Se perdió Nina en Casella al 1100
Se perdió Nina, perrita cachorra, a la altura de Casella al 1100. Si alguien la vio comunicarse al 3329-535086.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión