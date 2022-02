“Se me perdió mi perro el domingo a las 8 de la mañana y no volvió. Responde al nombre Matias. Estamos preocupados y lo extrañamos, es muy importante para mí hermana y mi papá. Si alguien lo llego a ver o lo llego a llevar que me avise por favor, damos recompensa”. Comunicarse al 3329-646089.