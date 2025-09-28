Un sujeto sospechado de un hecho delictual en zona céntrica, fue detenido por la policía en la intersección de calles Saavedra y Bottaro.

Los efectivos llegaron en un patrullero hasta el lugar y de inmediato proceden a la aprehensión de un masculino de 37 años. Éste, al ser identificado, se tornó hostil contra el personal policial, intentando agredirlos.

Durante el operativo se le secuestró una cuchilla de gran tamaño, la que ocultaba entre sus prendas de vestir. Por esto se le dio intervención a la Fiscalía Nº 11, repartición judicial que ordenó que el masculino quede imputado por el delito de Resistencia a la autoridad y permanezca alojado en la comisaría.

