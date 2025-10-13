"Se le puede caer en la cabeza a alguien"
Una vecina reportó: “Buen día, esto es sobre calle Ruiz Moreno entre Salta y Pellegrini. Sobre la vereda del centro universitario. Se le puede caer en la cabeza o auto qué cruza la calle. Soporte de luz, Internet”.
