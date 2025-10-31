Se jubiló Susana Román: familiares y compañeros le desean felicidades
Compañeros de trabajo escribieron: “Se jubiló Susanita, mucama de años en el Hospital Emilio Ruffa. Los compañeros le deseamos feliz jubileo, a disfrutar de esta nueva etapa. Te queremos, Susi”.
Familiares escribieron: “En el día de hoy queremos felicitar a nuestra madre que durante muchísimos años dedico su vida desempeñándose y sirviendo con mucha dedicación y amor a cada persona. Se desempeñó como mucama. Desearle todo lo mejor y a comenzar una nueva etapa en su vida. Feliz jubilación, mamá. Te deseamos todos tus hijos Victorio, Mauricio, Valeria, Karina y toda la familia”.
¡Felicidades para Susana!
