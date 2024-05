Este jueves por la tarde, una jubilada de 81 años casi fue víctima del accionar de delincuentes cibernéticos tras ver una publicidad falsa de Personal Flow en Facebook.

“Apareció una propaganda en Facebook de que hacían el 50 por ciento de descuento a los jubilados. Mandé un mensaje de WhatsApp, me llamaron por teléfono, me hicieron hacer una serie de movimientos en Netflix, en el televisor, el banco y de repente me vaciaron la cuenta”, explicó la mujer a La Opinión.

Tras intervenir su celular, los estafadores hackearon la cuenta bancaria de la aplicación de Santander Río y pasaron todo el dinero, unos 268 mil pesos, a una billetera virtual de Mercado Pago para luego depositarla en una propia.

Inmediatamente, la mujer entró en pánico, pero momentos después descubrió que en su celular estaba abierta la cuenta de Mercado Pago de su hijo y no la suya.

Por su parte, al ver un movimiento de dinero grande, su hijo rápidamente se percató de la situación y sacó el dinero de su cuenta, por lo que los delincuentes no llegaron a tiempo para robar nada.

El método de estafa se llevó a cabo vía mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas. “Era la voz de un hombre que me dio nombres y apellidos. Me dio número de matrícula profesional, hasta me dio número de trámite. En el fondo se oían a otros hablando”, indicó la víctima.

“Está muy bien armado. Estoy tranquila porque les salió mal a ellos, pero cuando vi desaparecer el saldo de mi cuenta creí morir”, expresó la mujer que además aseguró que quiere que se difunda la noticia para que otras personas no caigan en este tipo de engaños.

Por otro lado, es importante recordar que los perfiles oficiales de Personal Flow en las diversas redes sociales tienen tilde verde que certifica que se trata de una cuenta verificada y, además, la comunicación siempre es a través de mensajes predeterminados.