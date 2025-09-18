Ramiro es un joven de 25 años que esta semana fue víctima del accionar de estafadores que tras engaños vaciaron sus cuentas bancarías.

El hecho ocurrió cuando el muchacho publicó un televisor Smart TV a la venta en la sección Marketplace de la red social Facebook y los delincuentes lo contactaron por mensaje privado fingiendo tener interés en comprar el dispositivo.

Los estafadores le dijeron que le pagaron por trasferencia virtual, pero luego se comunicaron con él haciéndose pasar por empleados de ARCA (ex AFIP) para estafarlo.

Le dijeron que como el monto de dinero recibido por la compra era importante, debía justificarlo enviando plata a diferentes cuentas bancarías de manera urgente o bloquearían su cuenta principal.

“Para que la transferencia quede impactada en mi cuenta, tiene que haber una verificación de acreditación, supuestamente, de todos mis ingresos, en los que se hacen pasar por policías fiscales de ARCA y vos tenés que mandar la plata a cuentas digitales de seguridad en la que va quedando registrado tus ingresos”, indicó el joven a La Opinión.

Tras enviarles todo el dinero que tenía en sus cuentas, le pidió prestado a una compañera de trabajo que accedió a transferirle para que terminara con el presunto trámite.

Finalmente, al descubrir que había sido víctima de una estafa, el joven, que perdió todos sus ahorros y los de su compañera, decidió organizar una rifa solidaria para recuperar el dinero perdido.

Cada número tiene un valor de 15 mil pesos y se sortea este sábado 20 de septiembre a las 22.30. El premio es una computadora MacBook air 2019 con menos de un año de uso.

Ramiro difundió un video en sus redes sociales para alertar sobre este tipo de estafas y pedir colaboración a todos aquellos que quieran comprar un número. Interesados pueden comunicarse al 3329 57 2043 o comprar un número de la rifa al alias RIFACOMPU.

La MacBook air 2019 se sorteará el sábado 20.