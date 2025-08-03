Se extraviaron llaves en el estadio municipal
Se perdieron unas llaves de Honda Wave. Fue en el estadio municipal. Comunicarse con el 3329-319161.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión