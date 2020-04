Se extendió la cuarentena por coronavirus: La frase de Alberto Fernández que generó dudas sobre "salir a correr" o no

"Muchos gobernadores me han planteado la posibilidad de que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas. Yo creo que eso, hoy lo consulté con los epidemiólogos, lo podemos hacer si administramos las salidas, es decir, nos damos un tiempo de salida y nos damos una cercanía de la casa de salir a correr dentro de las cinco cuadras a la redonda de la casa, como para poner un ejemplo que se me ocurre en este momento. También, diferencias salir que un día lo hagan los que terminan el documento en 0 y después al otro día que salga el que el documento termina en 1. Lo que hace falta ahí es tomar un compromiso todos que es cumplir con esto. En cuanto veamos que no se cumple, vamos a estar obligados a volver para atrás", fue una de las frases que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó el viernes por la noche en la conferencia de prensa que brindó desde la Quinta de Olivos en la que anunció que extendió la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus hasta el 26 de abril con las casi las mismas restricciones que tiene desde mediados de marzo.

Esas líneas confundieron a muchos deportistas que la sacaron de contexto y entendieron que se podía "salir a correr" a pesar de que lo que indicó el jefe de estado es un ejemplo de una medida que se analiza para el futuro y que dejar las casas para hacer actividad física no está permitido en la actualidad. Es decir, los sampedrinos no tienen permitido ir a caminar o trotar a la costanera, consulta que en las últimas horas fue moneda corriente.

Con la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta fines del cuarto mes del 2020, todos los deportes siguen a la espera de que se normalice la situación para reanudar sus respectivas actividades.

Cuando a mediados de marzo la pandemia comenzó a expandirse por el país, las instituciones cancelaron sus torneos y los clubes frenaron sus actividades antes de cerrar definitivamente sus puertas, todos hasta nuevo aviso. En ese contexto, se cancelaron un sinfín de certámenes locales, regionales, nacionales e internacionales, entre ellos los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde participan o tenían previsto hacerlo equipos y atletas de San Pedro.

En la mayoría de los casos, la fecha de reanudación de la agenda se estableció en el 31 de marzo, día hasta el que el gobierno nacional impuso inicialmente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin embargo, Fernández decidió que todos los argentinos sigan recluidos en sus casas en la emergencia sanitaria y el deporte tendrá esperar al menos quince días más por recuperar su curso normal.