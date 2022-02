Se entregó Franco Ríos, el único imputado por apuñalar a un joven en las puertas de un pub

Este martes, alrededor de las 9.00, Franco Ríos, imputado por apuñalar a Rosendo Cruz Machado el sábado por la madrugada a la salida del boliche Fabro, se entregó en Fiscalía ante las cámaras de La Opinión.

“Vine a entregarme porque quiero que aclaren todo, que me den una posibilidad de alguna rehabilitación. No soy un pibe para estar preso. Tengo problemas con las drogas. No soy consumidor, soy un adicto. No estaba en mis cabales, estaba drogado”, aseguró Ríos.

El joven se encontraba prófugo desde el sábado a la madrugada luego de herir al hombre de 33 años, tras una pelea en el boliche ubicado en 25 de Mayo al 600, donde ambos fueron retirados por personal de seguridad.

“Estaba en el boliche bailando con una chica, recibí una piña, me tiraron al piso, y reaccioné, como cualquiera hubiese reaccionado. Me sacaron, y lo sacaron a Rosendo Machado. Y bueno, yo tenía un cuchillo. Por cultura. Lo tenía abajo de la moto, afuera. No soy de andar armado adentro de los boliches”, dijo Ríos a La Opinión.

Tras entregarse, Ríos fue esposado y trasladado hacia el edificio de Defensoría, donde se entrevistó con el defensor oficial. Luego, retornó a Fiscalía para prestar declaración indagatoria.