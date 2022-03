Se atendió en Alucec y en el Hospital le “negaron” el turno para un estudio

El reclamo lo hizo Karen Rodríguez, paciente oncológica: “Me llevé una gran sorpresa en el hospital de San Pedro hoy a la mañana. Resulta que fui a sacar un turno para una ecografía que me recetó la doctora Taurizano en Alucec y la señora que da los turnos en el hospital me dijo que el hospital no atiende a la gente que se atiende en consultorios privados y luego va a hacerse estudios al hospital!!

Yo no tengo obra social, soy paciente oncológica, no puedo pagar un estudio en un lugar privado y necesito hacérmelo porque la doctora me lo pidió en una consulta que hice en Alucec, porque conseguir un turno para un ginecólogo en hospital es una odisea y en mis condiciones se complica bastante hacer cola desde las tres de la mañana para conseguir un turno. En mi opinión… en nuestro hospital deberían poner gente más capacitada e informada, ya que Alucec NO es un consultorio privado sino una ONG”.