Saturación del sistema de salud: “La agresión hacia los profesionales duele mucho”

La explosión de casos, la alta demanda de testeos y controles, junto a las eventualidades propias de la época, hacen que cada actor del área de Salud trabaje a destajo.

El jueves en el programa Radio Cuarentena, el Dr. Carlos Insfran, del Hospital de Santa Lucía y miembro de las cuadrillas de seguimiento desde el comienzo de la pandemia, habló sobre la saturación de los sistemas de atención y las demandas que plantean los pacientes.

“Nosotros tenemos traumatizados, quemados, pacientes de ACV, pacientes terminales. El sistema de salud sigue funcionando con todo este movimiento de la pandemia. Cuidar el equipo de salud es fundamental. Si hay una enfermera de hisopado, todo el grupo de enfermeras tiene que ser controlado y no tenemos fácilmente otra enfermera que pueda reemplazarla”, explicó.

En ese sentido, pidió a la población que no demande una atención de urgencia, si los síntomas no lo requieren. “No está mal que la persona haga todo lo que quiera, pero si tiene un sólo síntoma y quiere atención urgente, esto no es así. Hay una demanda desmesurada, de manera desesperada y prematura”, consideró Insfran, en torno a las sospechas por Covid-19.

“Duele la agresión a los profesionales. Me duele que al colega lo maltraten, o a la enfermera. Cuidar el equipo de salud es fundamental”, dijo el Dr. Carlos Insfran en Radio Cuarentena.

El profesional también remarcó que es necesario que los contactos estrechos se aislen: “Si una persona tuvo un contagio hoy, y se quiere hisopar, le va a dar negativo. Deben pasar 24, 48 horas. Es importante cuidarse, no es dejarlo libre… Ir a tomar una última cerveza con un amigo, el asado que te quedó pendiente. No”.