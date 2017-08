Sarna en el CEC 801: "Los nenes van también a otras escuelas, el brote está en todos lados"

La denuncia del sindicato docente Suteba sobre un brote de sarna en el Centro de Educación Complementaria N° 801, ubicado en Belgrano y Aulí, detrás del Hospital, fue confirmada por los docentes infectados que trabajan en el lugar, quienes expresaron su preocupación, a pesar de que las autoridades minimizaron el tema.

"Hay más de 20 pibes infectados sólo en el turno mañana y más 10 docentes. Es un brote, seguramente habrá más casos en la escuela 4 ya que los nenes son los mismos que van al CEC van también a las escuelas 4, 7 o 47, el brote está en todos lados, no sólo en el CEC", sostuvo una de las maestras contagiadas.

El personal docente y auxiliar contagiado de escabiosis no pudo atenderse en la Clínica Privada San Pedro porque "la ART Provincia está cortada". En el Hospital, les dieron nueve días de reposo absoluto. Las docentes infectadas están aisladas de su famila, "porque es muy contagioso".

"A mí me dieron 9 días, ayer fuí a trabajar al centro y cuando nos vieron los médicos nos sacaron a todas de ahí y nos mandaron para casa de nuevo", contó una docente que prefirió el anonimato por temor a represalias, luego de las declaraciones de las autoridades, que intentaron bajar el tenor de la situación.

"Esto es así: la escabiosis es un parasito que hace tuneles en la piel y pone huevos. A mí me atendieron cinco médicos y los cinco me dieron criterios distintos. A todas las docentes nos dieron distintos tratamientos", se quejó la maestra y agregó: "Tenés que desnudarte adonde vas, desde el viernes que me miran, me revisan".

"Tienen que ir al foco, al CEC, yo me puedo comprar remedios y cremas, yo me lo puedo comprar, pero hay que tomar medidas para las familias y controlar", expresó, preocupada por la intervención que considera debería hacerse en los hogares de los más de 20 chicos afectados.

"Mis alumnos estaban destruidos de la sarna", aseguró la docente que dialogó con La Opinión sobre el tema este jueves. "A mí de día se me aplaca, pero tipo 18.00 explota la sarna. Es un desastre, se me cae a pedazos la piel", graficó y envió fotografías que dan cuentas de ello.

La docente confirmó lo que esta mañana dijo el secretario general de Suteba, Alejandro Ansaloni: "La directora pone plata de su bolsillo para comprar lavandina". El presidente del Consejo Escolar dijo que enviarían elementos para reforzar la desinfección.