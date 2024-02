La fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11, explicó este sábado en Sin Galera que la causa por el accidente que le costó la vida a Santiago Estévez el lunes 29 de enero pasado está caratulada como "homicidio culposo" y que esa es la imputación que pesa sobre el conductor de la camioneta contra la que colisionó el joven de 31 años, que circulaba en moto.

"El protocolo implica la toma de las planimetrías, los daños en los vehículos y establecer con esos elementos" cómo avanzar, señaló respecto de la tarea judicial.

"Se hizo la autopsia, se tomaron las medidas en el lugar del hecho y se están haciendo las pericias para establecer la mecánica del hecho, aunque se tiene una idea provisoria", agregó.

"Estamos recabando imágenes, no llegaron en el momento inicial, están siendo relevadas para ser agregadas, yo no he podido tomar vista todavía", dijo la fiscala Ramos y, en ese marco, tuvo cuestionamientos para el accionar policial.

"No quisiera ahondar en algunas cuestiones, pero ha habido una serie de desprolijidades", dijo en relación a la actuación de la policía. "Cuando los elementos no llegan en tiempo y forma, se complica", señaló y agregó: "Se ha hecho un poco más lento el carro y hubo que hacer más fuerza para empujarlo".

En ese marco, pidió colaboración de vecinos que tengan imágenes del accidente y recordó que aportarlas no significa necesariamente una carga, puesto que "al ser prueba documental" una vez presentada no implica "luego ser citados, generalmente no es así, y es una colaboración importante para la eficacia de la Justicia".