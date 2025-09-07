Santiago Bolzi busca su billetera
La perdió en el supermercado ubicado en Lucio Mansilla 200, es de color gris oscuro con bordes negro, tiene documentación a nombre de Santiago Bolzi. En caso de encontrarla, comunicarse al 3329 68-4577.
La perdió en el supermercado ubicado en Lucio Mansilla 200, es de color gris oscuro con bordes negro, tiene documentación a nombre de Santiago Bolzi. En caso de encontrarla, comunicarse al 3329 68-4577.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión