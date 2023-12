Sergio reportó: “Hola, soy de Santa Lucía. Me parece una vergüenza lo que está haciendo la empresa de Personal Flow que es la responsable de brindar lo que era Cablevisión antes. Te mandan los mensajes para pagar, 8 mil pesos vino este mes y se vio 19 días, después se cortó y no lo arreglan más. Reclamas y te dicen que no hay más cable para Santa Lucía. Nos están discriminando como consumidores porque lo tiene toda la zona alrededor y a nosotros no nos quieren brindar el servicio. La gente del Hospital, que era lo único que tenían para entretenerse se lo sacaron”.