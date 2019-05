Santa Lucía también tiene una rugbier y es Agustina Fiori

Luego de que la semana pasada La Opinión difundiera el caso de Serena Olivero Sagasta como la primera mujer nacida en la ciudad de San Pedro en competir en rugby, surgió el nombre de la santalucense Agustina Fiori quien hace cuatro años practica la misma disciplina en Universitario de Rosario, ciudad a la que se mudó a estudiar cuando tenía 20 y donde se recibió de técnica en Recursos Humanos.

"Fue muy loco como empecé. Tenía ganas de arrancar un deporte y a pesar de que el fútbol femenino acá está súper desarrollado, no me quedaban tan cerca las prácticas. Vi un día en Facebook una publicación de unas camisetas que le habían hecho a un equipo de rugby femenino y empecé a averiguar. Me interesó muchísimo Universitario, les mandé mensajes para ver cómo podía hacer para sumarme un lunes y el miércoles ya estaba en la práctica, desde ahí no paré", relató a La Opinión la joven de 27 años sobre su inicio en la actividad.

Además, Fiori admitió que previo a partir a la ciudad santafesina nunca había tenido un contacto con la actividad ni observó un partido de Los Pumas, la Selección Argentina masculina, porque en su casa son "muy futboleros e hinchas de Boca" pero el rugby "ni figuraba". Y añadió: "En Santa Lucía jugué al futbol, que en un momento se había formado un equipo y ahora vi que volvió a formarse".

Fiori, la segunda de izquierda a derecha, con sus compañeras.

Su club compite actualmente en la Zona Desarrollo de la Unión Rosarina de Rugby (URR) en la que hay elencos de San Nicolás, Ramallo, Cañada de Gómez, Casilda, Firmat, Venado Tuerto y San Lorenzo, entre otros. "Aunque no es el caso este año, anteriormente jugamos paralelamente el Regional Litoral que involucra equipos de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos", añadió quien también fue convocada a la selección rosarina.

Acerca de Universitario, Agustina aseveró que fue "uno de los primeros clubes" junto con Old Resian donde se desempeña Olivero Sagasta en tener rugby para mujeres y sostuvo que celebra poder seguir formando parte de una entidad que les "abre las puertas día a día". "Es una disciplina muy poco difundida y se dificulta convencer a la gente a querer probarla. No sólo se entrena para los partidos, lo lindo del rugby es lo que se genera fuera de una cancha. El trabajo a pulmón que se hace con las chicas del equipo es fundamental para sostener algo así", detalló.

Por último, invitó a que cualquier "sampedrina o santalucense" que vive en Rosario a sumarse a la disciplina ya que "muchas veces" hay clubes que "no pueden llevar a cabo los partidos o competencias por falta de gente".