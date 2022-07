Santa Lucía: les robaron cuatro veces en cinco meses

Una mujer, integrante de una tradicional familia de Santa Lucía, se cansó e hizo pública la situación que le toca atravesar y todas por la inseguridad que reina tanto en la localidad como en la zona rural.

Luciana Barbosa habló en Radio Cuarentena y enumeró los ilícitos que sufrieron en poco tiempo: cuatro robos en apenas cinco meses, un promedio de uno cada menos de 40 días.

La vecina explicó qué es lo que está sucediendo y que toda pertenencia les queda bien a los delincuentes. La robaron desde las ruedas de la camioneta, animales en el campo, bicicletas y hasta las garrafas de distintas casas.

“Cada uno se piensa que es individual, que le toca a uno, y me remonta a una de los hechos que viví a fines del mes de mayo. Nos robaron el auxilio de la camioneta, la rueda completa”, explicó Barbosa.

“La verdad es que cuando te roban el auxilio no sabés en qué momento o qué día fue, no es algo que uno se esté fijando permanentemente”, indicó.

“Hago la denuncia, el seguro me repone la rueda de auxilio, la tenía que mandar a buscar, cuando va el comisionista, me dice: es la quinta que traigo en el mes, o sea que en Santa Lucía, mínimo, en un mes se robaron cinco ruedas de auxilio de cinco camionetas, me parece una locura”, manifestó indignada la mujer. “Se armaron la camioneta completa y el auxilio”, agregó.

“Son todas camionetas nuevas, auxilios sin rodar. Hoy la rueda completa entre la cubierta y la llanta está entre 160 y 200 mil pesos. Es un montón, yo digo bueno, a lo mejor la camioneta se viaja, a lo mejor me la robaron en otro lado. Pero no, se ve que hay una modalidad aceitada en el pueblo. Ni eso se puede, dejar el vehículo afuera”.

“El otro robo fue en febrero, le entraron a la casa de campo de mis abuelos, lo que no se llevaron lo rompieron, nos desvalijaron y lo que no, lo destruyeron, eso fue lo terrible”, señaló con respecto a los otros hechos sufridos.

“La semana pasada, el jueves por la noche, abigeato. Se llevaron una ternera del campo de mi tío, hacía un tiempo que no se llevaban ninguna, entraron por un campo lindero recién sembrado, la mataron y se la llevaron”, relató.

Al respecto, detalló: “El viernes a la tarde, cuando se va a recorrer el campo, nota la ausencia de la ternera, la persona que lo ve me avisa, yo estaba viajando, me dice, no puedo hacer la denuncia porque ese tipo de denuncia se hace en la Rural. Así que recién al otro día pude llegarme a la Rural”.

“La realidad es que cuando es una situación de estas, un animal desaparece en un ratito, uno necesita un accionar un poquito más rápido”.

“El sábado primero fui al campo, después voy a hacer la denuncia a la Rural. Ayer por la tarde me encuentro con que al mismo campo volvieron a entrar y se llevaron seis ruedas, cuatro de un acoplado y dos de un cargador de tierra”, contó y agregó que el lunes “afuera de la iglesia en Santa Lucía se robaron una bicicleta”.