La Municipalidad resolvió otorgarle a la empresa Correo Argentino un espacio para evitar que cierren las oficinas de Santa Lucía.

Ads

“Nos encontramos con una situación difícil para los vecinos: el cierre del Correo Argentino. Eso significa que cada vecino debería viajar hasta San Pedro para resolver algo tan básico como su correspondencia”, expresó el intendente Cecilio Salazar.

De esta manera anunció que lo que fue la Terminal de Ómnibus de la localidad pasará a ser la nueva sede de la telepostal, que dejó de alquilar el espacio que ocupaba.

Ads

“Decidimos poner a disposición este edificio de la plaza principal, que estaba abandonado y en malas condiciones. Lo reacondicionamos y, a través de un convenio de comodato que luego será remitido al Honorable Concejo Deliberante, lo cedimos para que allí funcione el Correo”, agregó Salazar, quien dijo haber tomado conocimiento de la situación por el delegado Sergio Barrios.

Ads

Puede interesarte