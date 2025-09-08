Personal policial del destacamento de Santa Lucía acudió a la zona de las calles Obaid y O'Farrell de la localidad, donde tres hombres discutían por la disputa de una propiedad. El hecho sucedió por la mañana de este domingo electoral.

En el lugar uno de los hombres tenía un arma de fuego con la que disparó en dirección a un grupo de personas que se encontraban en la zona y luego hacía los efectivos, razón por la que luego tiró el revolver y escapó corriendo por el campo.

Otro de los hombres tenía una pistola 9 mm. La policía le dio la orden de que se detuviera, pero apuntó el arma hacia los agentes, por lo que uno de los policías efectuó un disparo al suelo en procura de controlar la situación y el hombre arrojó su arma.

Como resultado dos hombres fueron detenidos y trasladados al destacamento policial, un joven de 28 años oriundo de Santa Lucía y otro de 43, de la ciudad de Carmen de Areco. Interviene la Fiscalía en turno.

