Sandra, un ejemplo de persona: encontró y devolvió los 129 mil pesos que buscaban
Luciana envió: "Quiero agradecer a Sandra, de que es de Gobernador Castro y se vino desde ahí para devolverme el dinero que había perdido. Yo a esto lo había publicado en los grupos de compa y venta, a partir de ahí se comunicó conmigo. Tiene un gran corazón, por más personas como Sandra, no cualquiera devuelve dinero y menos esa cantidad"
