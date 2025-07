Sandra, una paciente oncológica que debe someterse a un tratamiento para tratar el cáncer, envió un mensaje y dijo entre lágrimas: “Mi médico me dijo que aunque él no estuviese me acercara al Hospital, que la enfermera me iba a atender, que es lo que hice hoy, pero bueno, no me quisieron atender. La verdad que faltó que me echaran, me trató muy mal la secretaria. Cero empatía, si atiende así a la gente. Los médicos saben el procedimiento y qué sé yo. Yo no tengo culpa porque a mí me mandan y voy. Y el paciente no tiene la culpa porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer y a dónde dirigirme. A mí el doctor, el mastólogo, me dijo que me acercara. Sólo me acerqué y bueno, no me dieron ninguna explicación. sólo que prácticamente me echaron”.

Puede interesarte