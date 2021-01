Sancho habló tras presentar la renuncia: “Seguiré participando en lo que tiene ver con la pandemia”

Este sábado en Sin Galera, el programa radial de Lilí Berardi, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, habló por primera vez tras presentar la renuncia indeclinable al cargo el pasado viernes.

“Todo este tiempo fueron momentos en los que yo fui pensando finalmente en que si podía como funcionario público hacerme cargo de esta cuestión. No es una decisión fácil pero sé que no soy una persona para llevarlo adelante y seguramente va a haber profesionales y gente que se pueda hacer cargo de esto mejor que yo”, dijo sobre el motivo de su renuncia.

Es que su decisión obedece a la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que obliga a todos los hospitales del país a garantizar aborto legal, seguro y gratuito: “Desde mi punto de vista es claro, hay una ley y hay que cumplirla, y también existe la objeción de conciencia. Pero en ciertas situaciones la situación objeción de conciencia no va, por ejemplo para los funcionarios públicos”.

También dejó en claro que seguirá colaborando en la lucha contra la pandemia y consideró que existe un “gran equipo de Salud” que puede funcionar independientemente de “quien sea la cabeza”. “Después seguramente me tome algún tiempo, quiero recuperar un poco y ponerme en eje. Y realmente hacer dentro de la medicina y de mi vida cuestiones que me motiven y me sienta cómodo”, añadió.

Escuchá la entrevista completa