Sanatorio Coopser sin médicos de guardia: “Es una profesión que se ha vuelto no redituable”

Este martes en el programa Radio Cuarentena, el director médico del sanatorio Coopser dio precisiones sobre la falta de médicos de guardia que obligó a suspender el servicio en varias oportunidades y que provocó reclamos de parte de los pacientes.

“El problema de los médicos de guardia es un problema multifactorial. La profesión médica quedó muy castigada post pandemia, hay pocos médicos de guardia, la mayor cantidad de médicos llegan de Rosario, la verdad que el mercado está mal”, aseguró.

Consultado por las razones, Ureta explicó: “Tengo que hablar de números: un médico de guardia gana 500 pesos la hora de trabajo. Es una profesión que se ha vuelto no redituable. Los colegas prefieren estar en la ambulancia, o en algún otro servicio mucho más tranquilo, y no la responsabilidad de la guardia”.

En tanto, señaló que San Pedro “maneja una agenda de 120 o 130 médicos que hacen guardia”, provenientes en su mayoría de Rosario, Paraná y “hasta de Corrientes”. “No nos pasa solamente a nosotros. Pasa en Baradero, pasa en el Hospital, no pueden conseguir médicos de guardia”, agregó.

Desde comienzos de enero el Sanatorio Coopser difunde periódicamente en sus redes sociales la suspensión del servicio de Guardia. La situación provoca una sobrecarga sobre el sistema público, puesto que los pacientes concurren al Hospital para ser atendidos.

Uno de esos casos fue el Juan Gutiérrez, que sufrió una descompensación el fin de semana. “Mi hijo me llevó a la Clínica Coopser. Estaba en el auto porque no me podía bajar y les dijeron que no había médico de guardia. Fuimos al Hospital y la verdad que nos atendieron muy bien”, contó.

Sobre las posibilidades de solucionar el problema de la guardia, Ureta aseguró: “Yo lo veo como un tema extremadamente complejo. Hemos hecho convenios con el Hospital, pero es imposible conseguir médicos de guardia, lo podés charlar con el Jefe de Guardia del Hospital”.