Sanatorio Coopser: le cobraban $ 4500 por el hisopado, le cortaron la obra social y tuvo que dar a luz en el Hospital

La familia de una joven que tuvo un bebé por cesárea en el Hospital contó esta semana la odisea que tuvo que atravesar a raíz de una serie de inconvenientes que se le presentaron en el sanatorio Coopser con su obra social.

La joven mamá, afiliada a Osprera, a pocos días del parto supo que la obra social no le iba a cubrir el hisopado y que costaba 4500 pesos. Luego, le informaron que como “estaba cortada la atención” tampoco podían atender su parto a menos que abonara 50 mil pesos, por lo que tuvo que dirigirse al Hospital.

Su mamá, Gladys Gauna, relató lo ocurrido en Radio Cuarentena y se quejó de la situación por la que tuvo que atravesar su hija para dar a luz a su nieto.

El jueves de la semana pasada, Jesica Crespien tenía programada fecha de parto para dar a luz a su hijo Elías por cesárea. Desde Sanatorio Coopser, le avisaron que antes de la internación debía practicarse un hisopado en la propia institución, con un costo de 4500 pesos.

“Yo les pregunté si lo podíamos hacer en los Consultorios Amarillos, pero me dijeron que no”, . contó Gladys Gauna, abuela del niño.

La joven de 31 años hizo el seguimiento de su embarazo en la clínica con el doctor Julio Simonini, pero no pudo terminar el proceso con su médico. Como no pudo pagar el hisopado correspondiente, le reprogramaron el parto turno para el lunes siguiente: “No pudimos juntar la plata”, explicó la familia.

El domingo comenzó con dolores de parto y alrededor de las 17.00 requirió internarse de urgencia, pero en el sanatorio le informaron que “Osprera estaba cortada” y que para internarse debía hacerlo de forma particular, lo que significaba un monto de “50 mil pesos por el procedimiento”.

“Ya tenía todo firmado para atenderse pero nunca nos avisaron lo de la Obra Social”, aseguró Gauna, mamá de Jésica.

Sin más alternativa, la familia acudió al Hospital, donde le practicaron el hisopado y luego la cesárea. Sin embargo, la familia reclamó porque, aseguran, no pudieron obtener los estudios practicados en la clínica privada. “No nos quisieron dar nada. Si no tenés plata, te podés estar muriendo que no te atienden”, consideró Gauna.