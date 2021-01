Sanatorio Coopser asegura que “no percibe plus de ningún tipo”, por lo que crecen las sospechas sobre médicos y administrativos

La Opinión reveló que una pareja tenía que pagar más de 3 mil pesos extra tras un parto pero finalmente no les cobraron porque no querían emitirles factura. Tras la publicación, Coopser dijo que ellos no cobran ningún tipo de plus, por lo que dan a entender que la irregularidad la cometen los propios médicos con complicidad de empleados administrativos.