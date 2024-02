En una nota que daba cuentas sobre delincuentes que forzaron la puerta de una despensa para robar, hubo varias repercusiones que apuntan a la inseguridad con la que se vive día a día. Los recursos son escasos y pese a los esfuerzos de la policía, hay situaciones que no se resuelven porque la justicia no desactiva los focos que mantienen a barrios enteros entre el miedo y el terror. Tiroteos, disputa de territorio y conflictos que pueden terminar hasta en usurpaciones, constituyen una realidad que va más allá del simple llamado al 911.

"Cuánta inseguridad" comentó Susana, a su vez Carlos se preguntó: "Y la seguridad de San Pedro, ¿dónde está?".

María dijo: "Y las que van a forzar si esto sigue así", refiriéndose a las puertas de las viviendas.

Mientras tanto Nancy opinó irónicamente: "Otro robo más, y el intendente posteando videítos del banquito que puso en la costanera jaja" y Esmeralda aportó: "Todos los días roban motos, bicicletas, despensas y hasta en pleno centro, San Pedro, tierra de nadie".

Justo dijo: "Esto es imparable, en este gobierno hemos sufrido más robos que en el otro. Estamos con una inflación terrible, los delincuentes sueltos, estamos irrecuperables lamentablemente", a lo que Jorge le respondió: "¿Vos decís que en 60 días tenemos más robos que en 4 años?, qué barbaridad, parece mentira che".

Stella se unió al debate y les contestó: "Mientras sigan las leyes que están, entran por la puerta chica y salen por la grande los delincuentes, esto seguirá así y lo peor es que si vos tocás a una de estas lacras seguro vas preso, el país del revés Argentina, vergonzoso".

"Hace 25 años ya pasaba eso y cada vez peor, le dije al comisario que iba a poner un cable con electricidad en mi casa para que no me roben, casi me mete presa, los defienden a ellos y vos laburás como loco y nadie hace nada por uno", coincidió Adriana.

En cambio Juan decidió abordar la causa de la inseguridad por otro lado: "Este es el momento en que te das cuenta el valor que tiene la seguridad, la salud, los bomberos y los sueldos muy bajos, esa es la problemática".

Aunque no muy de acuerdo con él, Viviana comentó: "Imposible organizar, cómo haces para salir de tu casa, alarma, cámaras y que se quede alguien adentro, y además de los robos así ahora se suman los estafadores de billetera virtual. Se perdió el hábito del trabajo".