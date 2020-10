San Pedro superó los 200 días en cuarentena con más de 1200 contagiados y 36 fallecidos

La cuarentena que empezó allá por el 20 de marzo ya no encaja, por sus características actuales, en el mismo concepto, ni en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ni en San Pedro. Sin embargo, en aislamiento o distanciamiento, es decir desde que inició la pandemia de coronavirus, ya son más de 200 días y se desconoce cuántos más serán para adelante para llegar a la "nueva normalidad" que quiere asomar pero todavía tiene muchos rubros inhabilitados.

En 202 días al 9 de octubre, en el partido se registraron 1201 contagios y murieron 36 vecinos que tenían COVID-19. 906 transitaron la enfermedad y se recuperaron pero la cifra que hace ruido es la de casos activos que, de a poco, cada semana aumenta.

La empatía con la que la sociedad inició el proceso se perdió semana a semana y los profesionales de la salud quedaron prácticamente solos en la "trinchera" porque las medidas que se tomaron a nivel local hasta el momento no fueron para bajar la cantidad de casos diarios y, en consecuencia, el seguimiento a cada infectado y sus contactos estrechos es imposible.

Por seguir en Fase 4 del esquema que diagramó Provincia de Buenos Aires, hay rubros y actividades que no están permitidas y sampedrinos que no pueden trabajar de forma legal desde hace más de 200 días. Los que optaron por respetar la norma, esperan que se pase a la quinta etapa del aislamiento pero, con el ritmo sostenido de casos positivos, el municipio no cumplirá en el corto plazo con los parámetros que estableció la Jefatura de Gabinete de Ministros de Axel Kicillof

La cuarentena que empezó en marzo se extenderá la próxima semana, tal adelantaron las autoridades nacionales y provinciales, por lo que la cantidad de días seguirá ascendiendo, los médicos seguirán luchando con sus herramientas y el virus, de no cesar ciertas actividades prohibidas y que no se controlan, se seguirá propagando.