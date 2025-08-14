Este fin de semana se disputará la sexta fecha del campeonato 2025 de TC PickUp en el autódromo de San Nicolás.

Como antesala del evento, la ACTC realizará una presentación oficial este jueves a las 18.00 en San Pedro en el bar ubicado sobre Pellegrini al 700.

Allí se podrán ver algunas de las camionetas que competirán en la fecha, habrá presencia de pilotos, música en vivo y sortearán entradas para la carrera.

En la categoría participan pilotos como Mariano Werner que marcha líder del certamen, mientras que Agustín Canapino ya se posiciona como uno de los protagonistas tras conseguir una victoria en apenas su tercera participación en la categoría.

