San Pedro quedó afuera de las obras de la ruta 9

La edición 1345 de La Opinión dio cuentas de lo sucedido en la audiencia pública convocada por el estado nacional en la Municipalidad de San Pedro a la que no asistieron representantes de cámaras de comercio, exportadores, puerto, empresarios, prestadores turísticos, concejales de la oposición y otros sectores represenativos de la necesidad de contar con mejoras en el principal corredor vial de la Argentina.

A continuación la nota:

Las audiencias públicas que obligatoriamente deben convocar los organismos del estado para exponer planes, obras o aumentos de tarifas con antelación a su licitación hicieron escala en San Pedro. El lunes por la mañana fue la jornada prevista para el “Corredor Vial E” en el que están comprendidas varias ciudades.

Con cierta desilusión Cecilio Salazar admitió al terminar la jornada que el caudal de tránsito de ciudades con mayor inserción portuaria y cantidad de habitantes serán beneficiadas por la incorporación de un tercer carril en toda la traza y con obras de mejoramiento en los accesos que se sumarán a la dinámica comercial. Según explicaron, el flujo de circulación no es tan importante como el que se registra en los tramos comprendidos en las obras que están programadas para los próximos tres años.

Llamó la atención que en presencia de los concejales del oficialismo y con casi la totalidad de los miembros del gabinete no se haya levantado una mano para requerir detalles de los especialistas y profesionales. Sí hubo apuntes y notas que tomaron enviados de la provincia de Córdoba y Santa Fe para los que el crecimiento estratégico del comercio exterior requiere de mejor infraestructura vial.

Tampoco hubo representantes de la oposición, aunque el mecanismo para participar requiere de la difusión previa, la inscripción hasta 96 horas antes de la jornada de audiencia, las preguntas no están vedadas a los participantes sean ciudadanos o periodistas.

De acuerdo al plan para el ensanchamiento de la Ruta Nacional N° 9 tendrá un nuevo tramo desde la Ruta 12 en Zárate hasta la Ruta 41 en Baradero. El tercer carril tendrá 3,65 m. de ancho a construir sobre el lado interno de las calzadas existentes a excepción de dos puntos que tendrán un tratamiento diferente. En total son 57 kilómetros que desembocan en la ciudad de Baradero, donde el puerto no tiene actividad. El tránsito medio diario anual (TMDA) indica el paso de 26.250 vehículos por día y el plazo de obra será de cuatro años. (sigue)

A las obras que se licitarán en breve y para la que según reportan ya hay muchos interesados hay que agregarles el acceso al Parque Industrial y al Puerto de Zárate y la construcción del Acceso Sur hacia San Nicolás y a su terminal fluvial.

El otro recorrido para el emplazamiento del tercer carril es el establecido entre la Ruta 188 en San Nicolás y el Km. 287 en Rosario. Allí el recorrido será de las mismas características y con el dato llamativo de que el promedio diario anual es igual al del primer tramo: 26.500 vehículos. El plazo para finalizar está previsto entre tres y cuatro años.

También habrá infraestructura para la conexión del acceso de dos carriles al Aeropuerto de Rosario con una distancia de 16 kilómetros desde la Panamericana.

Perder la oportunidad

Las audiencias públicas no son vinculantes pero sí el único recurso con el que cuentan los ciudadanos para participar de decisiones administrativas o legislativas y al que pueden sumarse organizaciones intermedias, empresas, asociaciones, redes de consumidores y en este caso entidades vinculadas al tránsito o los servicios que específicamente quedan incluidos en los tramos de la principal vía de comercio que recorre la Argentina.

Esas opiniones o consultas que se vierten quedan asentadas en un acta en la que a futuro se puede demostrar que aquello que se dijo o se preguntó es un antecedente. Así como sucedió con el tarifazo de luz y gas que se retrotrajo en 2017 porque el gobierno no convocó a las audiencias públicas, en el futuro sampedrino habrá quienes se pregunten por ejemplo, por qué no se mencionó la posibilidad del Parque Industrial que fue aprobado en 2016, o el Consorcio de Gestión del Puerto, o la cámara de Comercio Exterior, el Centro de Comercio, las cerealeras, las pocas industrias que funcionan y necesitan mejores condiciones para fletar sus cargas. A estas preguntas arribó La Opinión tras haber conocido los detalles de una reunión en la que sobraron aplausos y no hubo objeciones.

Aún pensando en que la convocatoria no haya sido eficaz o no se conozcan los alcances de la propuesta resulta poco razonable que la sede haya sido San Pedro, la única ciudad entre Capital y Rosario, excluida junto a Ramallo que tienen una envergadura de operaciones porturarias que ya supera a la de San Nicolás.

Sin dudas, no depende de las autoridades locales la decisión que a corto plazo tomará el gobierno nacional respecto a las condiciones de la licitación pero al menos dejar una constancia de la necesidad de contar con las mismas oportunidades que las ciudades vecinas hubiese sido prudente. Se perdió la oportunidad y lo único que está pendiente es si habrá nuevas cabinas de peaje ya que la concurrencia de capital privado para costear la inversión serán recuperadas con las concesiones.

Cuando la obra esté terminada, quien venga desde Buenos Aires, llegará a Baradero y entenderá que “ahí termina la civilización”, lo mismo sucederá al que arribe desde Rosario y entienda que a partir de la ciudad de la Virgen ya no hay mejoras.

Qué es y para qué sirve una audiencia pública

La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en la cual, la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas posiciones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con los interesados.

Cabe resaltar que las opiniones vertidas en la AP son de carácter consultivo y NO vinculante. La autoridad responsable debe luego fundamentar su decisión final, teniendo en cuenta la evaluación de las opiniones recogidas.