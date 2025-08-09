La Municipalidad presentó la nueva dependencia de Defensa Civil que funcionará en San Pedro en el marco de un proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuyo propósito es descentralizar al organismo en cuatro regiones.

Con la presencia del intendente Cecilio Salazar y el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, esta semana fue inaugurada la repartición, que funciona en Mitre 2609, el mismo edificio donde está la Oficina de Defensa del Consumidor. Esta es la segunda en habilitarse, después de Tornquist.

La función de la oficina será administrativa, para que agilice trámites vinculados a las organizaciones de Defensa Civil de cada distrito de la zona y también a lo relacionado con los diferentes cuarteles de Bomberos Voluntarios. Operativamente, cada cuartel u oficina de Defensa Civil mantendrá su autonomía.

Desde el Ministerio se dispuso de un móvil equipado, mobiliario y la incorporación de seis agentes seleccionados por el Gobierno provincial, que se integrarán a las tareas de prevención, respuesta y asistencia.

“Había mucha demanda. Las instituciones bomberiles han crecido un montón, y en algunos distritos existen varios cuarteles independientes. Por ejemplo, aquí San Pedro y Santa Lucía; en Ramallo, esta ciudad y Pérez Millán. En síntesis, en los 135 partidos de la provincia existen 274 cuarteles bomberiles. Además, está Defensa Civil”, señaló Giovanettoni a La Opinión.

“Aquí se llevarán a cabo tareas administrativas con trámites dependientes de los distritos cercanos del norte bonaerense, como la agilización de expedientes, jubilaciones del personal u otros pertenecientes a los Bomberos", detalló.

Para ello, agregó, "se instrumentó un correo interno físico, no online, que va a caminar una vez por semana las dependencias. Y a su vez todo lo que surja desde la Provincia hacia los distritos”.

“Para las dependencias es muy importante”, sostuvo Giovanettoni y coincidió con Salazar, que a su vez destacó: “Esto mejora de la capacidad de respuesta ante las emergencias y fortalece el trabajo conjunto con los organismos provinciales”.

