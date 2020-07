San Pedro entró en Fase 3 de la cuarentena: Cómo deben funcionar los comercios y qué rubros se restringieron

Tal aguardaba el gobierno local, Provincia de Buenos Aires emitió hoy su Boletín Oficial en el que indicó el retroceso de San Pedro de Fase 4 a 3 de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus debido a los casos positivos que se registraron en las últimas tres semanas.

"Estarán incluidos en Fase 3 los municipios que presentaren casos confirmados de COVID-19 en un período de 21 días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud si a partir de la identificación de los primeros casos se observare un incremento en la velocidad de transmisión o la ocurrencia de casos en los que no se pueda identificar la cadena de transmisión correspondiente a un escenario de transmisión comunitaria", señala el informe en el que, si bien el partido no está nombrado, aclara que es una norma para los que "no pertenecieran al Área Metropolitana de Buenos Aires".

La medida la anunció el martes por la noche el Secretario de Coordinación, Ramón Salazar, a quien informalmente se lo comunicaron autoridades provinciales y, por eso, restaba el texto oficial. "Es tremendo porque mucha gente que sale a ganarse su sustento no va a poder salir a trabajar", admitió el funcionario.

Volver a Fase 3 implica un retroceso de una gran cantidad de actividades comerciales que estuvieron en desarrollo en San Pedro por estar en la cuarta etapa. En la nueva instancia "venta por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y juguetes en comercio de cercanía" no se puede desarrollar con el acceso de clientes al local, lo que significa que esos rubros deberían volver a la venta por delivery que tantos dolores de cabeza generó entre los propietarios, empleados y clientes.

Además, el paso atrás hace que tampoco puedan abrir los servicios de peluquería y estética, que no puedan trabajar las personas que se dedican al servicio doméstico y que se suspendan las obras de construcción privadas. Tampoco se permiten las salidas de esparcimiento, actividades religiosas y deportivas al aire libre.

Según los registros del gobierno local, San Pedro tiene 61 casos positivos de coronavirus. Sin embargo, para el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires son 62. "En el sistema integral de información tenemos 52 pacientes. Ante el resultado positivo de un paciente y teniendo dirección de San Pedro nos informan rápidamente. Sé que hay una discrepancia con el Ministerio de Salud con respecto a la cantidad de pacientes positivos. Lo chequeamos con Región Sanitaria y también hay una discrepancia con la cantidad de testeos", señaló Sancho quien como secretario de Salud solicitó un informe sobre cuál es la persona infectada que, hasta el momento, no le fue comunicada como establece el protocolo.