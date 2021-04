San Pedro en Fase 3: prohíben competencias de deportes colectivos

San Pedro entró en Fase 3 en la segunda ola de coronavirus por disposición del Gobierno del la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad detalló este martes en conferencia de prensa que desde el miércoles se prohíben las competencias de deportes colectivos en espacios abiertos y cerrados con más de diez personas.

Publicidad

La medida se basa en el impedimento a realizar “actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural con más de 10 personas” la cual afecta a muchos campeonatos en marcha, entre ellos los de la a Liga Deportiva Sampedrina (LDS): el Torneo Preparación 2021, la Copa San Pedro femenina y el Torneo Senior cuyo inicio está previsto para el próximo fin de semana.

Además, la Liga Infantil (LDI) no podrá iniciar el sábado el certamen Martín Actis; Mitre debe dejar de participar en la Asociación Nicoleña de Básquet (ANB) con todas sus categorías; aunque el campeonato de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) no arrancó Tiro Federal no tendrá permiso para amistosos como tampoco Náutico y el Rojo en hockey.

La medida también abarca a los entrenamientos por lo que ningún equipo podrá practicar con más de diez deportistas. “Ojalá sean por el mínimo tiempo posible y puedan reactivarse pero la situación es crítica”, admitió el director de Modernización, Hernán Contreras, en la conferencia de prensa que brindó en el Municipio junto al intendente, Cecilio Salazar, y el secretario de Salud, Daniel Creus.

En contrapartida, no se aplicarán restricciones a las disciplinas individuales las cuáles también se avalan en Fase 2.

Por último, otras de las medidas relacionadas al deporte que regirán desde mañana es que los “natatorios en espacios cerrados” deberán funcionar con “hasta 10 personas” mientras que los “gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural” con un aforo máximo del 30 %.