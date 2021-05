San Pedro en Fase 2: el Municipio aseguró que “la idea es controlar lo máximo posible”

San Pedro está en fase 2 del esquema provincial de abordaje de la pandemia de coronavirus COVID-19 y las medidas restrictivas que ello implica comenzarán a regir desde las 00.00 de este miércoles.

Desde el Gobierno municipal, el director de Modernización, Hernán Contreras, sostuvo que esta vez sí van a acatar todas las restricciones que impone Provincia, a diferencia de lo que sucedió en Fase 3, cuando permitieron actividades que estaban prohibidas y flexibilizaron horarios.

Las nuevas restricciones implican que los comercios no esenciales no pudean abrir al público y sólo atiendan por delivery; que el resto de los negocios cierre a las 19.00, con excepción de los gastronómicos, que según anunció el Municipio pueden seguir con reparto hasta las 23.00; y prohibición de la circulación de personas y actividades no esenciales entre las 20.00 y las 6.00 de la mañana.

“Todos los miembros del gabinete recibimos mensajes de que hay que cerrar todo, pero es duro porque uno no quiere que le pase a ningún sampedrino lo que le pasó a muchas familias. Es necesario que tomemos conciencia porque la situación es realmente grave”, dijo Ramón Salazar.

El Gobierno aseguró que “la idea es controlar lo máximo posible” para que se cumplan las restricciones.

“Sabemos que hay gente que necesita trabajar. Pero por otro lado, tenemos la pérdida de vida de muchos sampedrinos. Son dos situaciones que tenemos que tratar de solucionar. No quedaba más alternativa que la fase 2”, advirtió el secretario de Coordinación.

San Pedro permanecerá en Fase 2 al menos por dos semanas. Para que suba a Fase 3, se tienen que dar una serie de parámetros como la reducción de contagios y que mejore la disponibilidad de camas en el sistema sanitario.

El gabinete analizó la situación con el Secretarío de Seguridad, Eduardo Roleri, y el director de Coordinación de Policías, Juan Carlos Agüero, quienes tendrán a su cargo la tarea en la calle, a la que se sumarán los inspectores de la Dirección de Seguridad, Tránsto y Nocturnidad que conduce Luis Caramún.

“Tiene que haber controles porque hay gente que no cumple”, advirtieron desde el Gobierno.

El horario comercial, el ingreso de pocos clientes a los negocios, la fila con distanciamiento afuera de los locales y la circulación de trabajadores esenciales con la APP cuidar instalada en sus teléfonos serán parte de esas tareas de control.

“Respeto al virus, respeto a las restricciones y un poquito más de tiempo a ver si podemos bajar la cantidad de casos que están circulando”, pidió el secretario de Salud, Daniel Creus.