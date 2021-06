San Pedro en Fase 2: comerciantes analizan cómo trabajar durante el fin de semana

El municipio hizo públicas las normas establecidas por el Gobierno provincial que ubica a la ciudad en Fase 2 y, a la vez, adelantó que no habrá medidas de confinamiento como se adoptaron el fin de semana anterior.

A partir de allí, el grupo de comerciantes que se agruparon en las últimas semanas con la finalidad de poder trabajar con distintas excepciones que iban más allá de las restricciones, analizan adaptarse a las normativas gubernamentales o hacerlo de otra manera.

Mientras tanto, dieron validez al encuentro mantenido con las autoridades del Centro de Comercio, entidad con la que habían marcado ciertas diferencias y se aprontan para reunirse con los representantes del Concejo Deliberante.

“El encuentro surgió luego de que el Centro de Comercio, enterado de que nos estábamos juntando, nos convocó. Nosotros enseguida accedimos y por medio de Zoom pudimos charlar”, contó la comerciante Yanina Botta en El Resumen de La Tarde que se transmite a través de La Opinión y Sin Galera.

“La reunión fue amena y nos informaron de lo que estaban haciendo con respecto a esto que está pasando. Nosotros pudimos expresar nuestras inquietudes, plantear dudas y soluciones. Fue una reunión muy fructífera y quedó abierto el diálogo, con la intención de los comerciantes de participar un poco más con el Centro de Comercio”, agregó.

Además, aseguró: “El Centro de Comercio se comprometió a presentar ante el municipio una alternativa teniendo en cuenta el encuentro con nosotros, y esperamos una respuesta teniendo en cuenta las medida que adoptará el gobierno provincial. Se habló de que el comercio no contagia y que hay comerciantes que tienen la necesidad de trabajar. Hay casos donde los propietarios no pueden aguantar más, tenemos que estar todos juntos, el que puede y el que no puede”.

Botta dejó en claro que para el rubro “la salud es lo primero” y por eso aplican cumplen los protocolos “a rajatablas”. Sin embargo, sostuvo que necesitan “tener ingresos” porque “el dinero es importante” para “tener una vida saludable”. Y añadió: “Todo se puede solucionar y salir adelante, solo pedimos trabajar y nada más que eso. Sabemos que los contagios no están en los comercios sino en otros sector”.

“Estamos continuamente en contacto y esperamos las medidas para saber qué hacer durante el fin de semana. Una vez que se sepa veremos qué hacer. Y si no podemos trabajar, que sea justo para todos, si un banco puede trabajar, un negocio también. Es otra la realidad de nuestra ciudad con respecto a otros lugares”, afirmó la comerciante.

Sobre la actual situación que atraviesa la comunidad, Botta, señaló: “El comercio no es ajeno a lo que está pasando, los comerciantes también hemos perdidos seres queridos. El pedido es justo y viable. El que no cumpla que sea castigado, es lógico, pero el que cumple con todo lo que corresponde se merece trabajar”.

Con respecto a la postura del grupo de comerciantes y las versiones que indicaban las intenciones de generar una actividad paralela al Centro de Comercio, Botta dijo que no hay probabilidades de hacer algo en contra de la entidad: “Acá no hay políticos ni nada, todos podemos opinar por igual y participar a su manera. A raíz de todo esto salieron un montón de cosas positivas y en los próximos días estaremos dando una noticia de algo que logramos (N. de R.: donarán elementos al Hospital) estamos muy orgullosos de hacer esto que nació por un bien en común que es poder trabajar”.